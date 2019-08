Identificado autor do tiroteio em El Paso que terá causado pelo menos 15 mortos

Patrick Crusius, um branco de 21 anos e detido pela polícia, foi identificado como o autor do tiroteio na manhã de hoje num supermercado Walmart perto do centro comercial Cielo Vista em El Paso, Texas, sul dos Estados Unidos.

O autor dos disparos, natural de Allen, perto de Dallas, no Texas, terá atuado sozinho e a arma que utilizou foi apreendida.

Diversos media, ao citarem responsáveis locais, referiam que pelo menos 15 pessoas foram abatidas na zona comercial.

O balanço não é definitivo, “mas provavelmente existem entre 15 a 20 mortos”, declarou o procurador-adjunto do Texas, Ken Paxton, à cadeia CBS.

A televisão local KTSM9, ao citar fonte policial, evocou 18 mortos “e inúmeros feridos”, enquanto a NBC News referiu que, pelo menos, 19 pessoas foram mortas e cerca de 40 feridas, números ainda não confirmados oficialmente.

O tiroteio começou cerca das 10:00 (hora local, 16:00 em Lisboa).

Agentes do FBI e da agência federal responsável pelo controlo de armas, explosivos, tabaco e álcool (ATF) foram enviados para o local, à semelhança do departamento de polícia de El Paso.

Através de uma mensagem no Twitter, o Presidente dos EUA, Donald Trump, qualificou de “terrível” o tiroteio em El Paso e referiu-se a “muitos mortos”.

“Terrível tiroteio em El Paso. As informações são muito más, há referência a muitos mortos”, referiu na mensagem. “Falei com o governador” do Texas, Gregg Abbott, para lhe “transmitir o apoio do governo federal”, acrescentou o inquilino da Casa Branca.

Fontes hospitalares de El Passo citadas pela agência noticiosa AP referiram que estavam a ser assistidas 22 vítimas dos disparos, e confirmaram a morte de uma pessoa após a sua chegada a um dos hospitais.

El Paso, com cerca de 680.000 habitantes, está situada no oeste do Texas, junto à fronteira com o México e separada de Cidade Juárez pelo Rio Bravo del Norte (Rio Grande).

Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos.

Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia Walmart no Mississippi.

No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de 6 anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.