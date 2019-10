Motores IDEC Sport vence 4 Horas de Portimão e Filipe Albuquerque é segundo Por

Paul-Loup Chatin, Memo Rojas e Paul Lafargue, aos comandos do Oreca 07 da IDEC Sport vencram hoje as 4 Horas de Portimão, onde Filipe Albuquerque terminou na segunda posição.

Apesar de largar da ‘pole-position’ para esta derradeira corrida do European Le Mans Series, Albuquerque teve alguns problemas com o Oreca 07 # 22 da United Autosports no começo da corrida.

Desse atraso inicial o piloto português procurou recuperar, o que conseguiu até certo ponto. Ele e o seu parceiro, Phil Hanson, chegaram a liderar a prova, mas eventualmente o britânico acabaria por perder a primeira posição para Chatin, que com uma boa ponta final acabou por cortar a meta na primeira posição.

Ao vencer em Portimão a IDEC Sport arrebatou o título de pilotos e equipas, já que os outros pretendentes, a G-Drive Racing, apenas conseguiu a sexta posição, depois do Aurus # 26 de Jean-Eric Vergne e Van Uitert se atrasar na parte intermédia da corrida.