Içado sinal 1 para a primeira tempestade tropical da época em Macau

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau içaram hoje o sinal 1 para a primeira tempestade tropical do ano a aproximar-se do território.

De acordo com os SMG, o centro da depressão tropical estava, às 23:00 (16:00 em Lisboa), localizado a cerca de 480 quilómetros a sul de Macau, e estava a dirigir-se para a ilha de Hainão, à velocidade de dez quilómetros por hora.

O sinal 1 foi emitido às 22:00 (15:00 em Lisboa).

Os SMG afirmaram que “a possibilidade de emitir um sinal mais alto é baixa antes das 06:00 (23:00 em Lisboa)”.

As autoridades emitiram também o aviso de “Storm Surge” (maré de tempestade) nível 1/Azul, às 22:00 (15:00). Entre as 07:00 e as 10:00 de terça-feira, o nível de água acima do pavimento deverá atingir valores inferiores a 0,5 metros, no Porto Interior.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

A 23 de agosto de 2017, o tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, causou dez mortos e mais de 240 feridos, provocando graves inundações na zona do Porto Interior.