Nas Notícias “Íamos mascarados para o 25 de Abril?”, questiona Ferro Rodrigues Por

O presidente da Assembleia da República não compreende as polémicas por causa das comemorações do dia da Liberdade na ‘casa da democracia’ e nem percebe como é que podem equacionar que os parlamentares e figuras de Estado possam ter de usar máscaras de proteção devido ao novo coronavírus.

Ferro Rodrigues defende que “seria algo completamente estúpido” fechar o Parlamento no dia 25 de abril.

“Então nós íamos mascarados para o 25 de Abril? Eu diria até, um pouco a brincar, embora o momento não seja para grandes brincadeiras, que andou muita gente mascarada de abrilista durante estes anos todos e agora deitou as garras de fora”, ironizou Ferro Rodrigues.

Em entrevista à ‘TSF’, a segunda figura do Estado realça que estarão “menos de 100 pessoas” no Parlamento, desvalorizando petições que têm sido feitas a pedir para que sejam canceladas as cerimónias deste ano devido à pandemia.

Também numa outra entrevista, desta feita à ‘Antena 1’, citada pelo ‘Observador’, Ferro Rodrigues comentou essas mesmas petições.

“O facto de haver abaixo assinados — ou como é que se chama — petições na internet com milhões de assinaturas, a mim não me diz nada”.

O presidente da Assembleia da República sustenta que as petições que entram no Parlamento “são vistas caso a caso, para ver se as assinaturas são verdadeiras”.