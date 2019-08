Apresentações/Novidades Hyundai revela protótipo de ‘scooter’ elétrica Por

Embora as duas rodas não sejam a ‘praia’ da Hyundai, a verdade é que isso não impediu a marca coreana de automóveis de revelar um ‘concept’ de ‘scooter’ elétrica com 20 quilómetros de autonomia.

No fundo tratou-se de desenvolver uma base de um estudo que o construtor asiático já tinha apresentado na CES de 2017.

A ideia é bem clara; mobilidade do primeiro ao último quilómetros através da integração da ‘scooter’ em futuros automóveis da Hyundai. Isto porque este ‘concept’ de tração traseira e dotado de bateria de lítio e luzes dianteiras e traseiras é carregada na viatura, utilizando eletricidade produzida pelo automóvel enquanto circula.

Em relação ao estudo de há dois anos a principal alteração é a passagem para a tração traseira, que se destina a assegurar uma maior estabilidade, além de que os engenheiros da marca coreana adicionaram suspensão à jante dianteira para proporcionar uma condução mais suave, mesmo em superfícies irregulares.

A última versão da trotinete elétrica da Hyundai possui uma bateria de lítio de 10.5 Ah. Isto permite que a scooter atinja uma velocidade máxima de 20 Km/h e seja possível carregar a trotineta com apenas uma única carga, com autonomia para 20 Km.

Com 7,7 Kg, a ‘scooter’ é totalmente portátil e o seu design é mais leve e compacto do que qualquer outro produto idêntico. Aperfeiçoando ainda mais as funcionalidades, possui um ‘display’ digital que apresenta o estado da bateria e a velocidade. Enquanto que, para viagens noturnas a nova trotineta é equipada com dois faróis LED dianteiros elegantemente curvados e com duas luzes traseiras.

Olhando para o potencial de desenvolvimento, a Hyundai idealiza instalar um sistema de travagem regenerativa para aumentar a autonomia da ‘scooter’ em 7%.

Os esforços contínuos da Hyundai para fornecer aos clientes mobilidade “last mile”, alinham-se com as tendências já destacadas pela McKinsey & Company. Isto demonstrou que o mercado de mobilidade “Last Mile” nos EUA, Europa e China deve crescer 500 biliões de dólares até 2030.