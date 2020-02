Motociclismo Hyundai reforça ligação a Miguel Oliveira Por

A Hyundai Portugal reforçou a sua ligação a Miguel Oliveira, embaixador da marca desde 2018, passado a patrocinar o único piloto português no MotoGP em pista.

O novo acordo pressupõe a presença do logotipo da marca coreana no capatece de Miguel Oliveira, naquilo que é uma aposta estratégia no piloto de Almada, reforçando dessa forma a sua parceria com o titular da KTM # 88 no MotoGP.

O espaço de destaque ocupado pela Hyundai é na viseira do capacete do piloto, e foi no ‘shakedown’ da abertura de época da MotoGP, que iniciou em Sepang na Malásia, no passado domingo, que foi apresentada a nova decoração do capacete.

“Gostei tanto na estrada, que tinha de levar a Hyundai comigo para a pista”, afirmou Miguel Oliveira, enfarizando: “Quando se é piloto de competição, precisamos de ter os melhores ao nosso lado. Por isso, escolhi a Hyundai para me acompanhar no dia-a-dia. Agora, bem, chegou a hora de testar o seu espírito de competição e leva-la comigo para a pista. Acompanhem a MotoGP deste ano. Prometo que 2020 vai ser um ano de muitas emoções”,

Para Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, Miguel Oliveira “partilha inúmeros valores da Hyundai: a perseverança, o espírito de conquista e a determinação. Valores que se refletem na sua carreira e no seu percurso de sucesso em pista. Por esse motivo, esta evolução da Hyundai como patrocinador oficial do Miguel é algo natural e faz todo o sentido. É uma oportunidade de demonstrar que, na Hyundai, estamos ao lado dos melhores e esta parceria é para continuar”.