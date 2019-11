Apresentações/Novidades Hyundai parceira da mobilidade inteligente Por

A Hyundai lançou uma nova campanha demonstrando o seu compromisso com a inovação, editando uma série de vídeos que ilustram as várias soluções de mobilidade inteligente, limpa e robótica da marca.

O objetivo é seguir a filosofia da marca em facilitar o progresso humano através de soluções de mobilidade inteligente, através de investimentos em apostas como autonomia, tecnologias limpas, conectividade.

Assim a Hyundai define-se como pioneira, popularizando um número crescente de tecnologias e soluções, projetadas para proporcionar tempo de qualidade dos utilizadores.

E a visão de progresso da humanidade é capturada artisticamente numa nova campanha de marca global, #BecauseofYou, com cinco vídeos, disponíveis no canal internacional de Youtube da marca.

Os cinco vídeos destacam o novo desejoda Hyundai –estimular as conexões da vida real entre as pessoas e oferecer experiências através de soluções de mobilidade avançadas, incluindo soluções de mobilidade autónoma, elétrica, ‘fuel-cell’ (hidrogénio) e de robótica.

A campanha “Because of You” ilustra de várias formas como as inovações da marca permitem repensar o futuro, para além de melhorar as experiências da vida quotidiana.

Segundo o Wonhong Cho, vice-presidente e diretor de marketing da Hyundai, através do filme mostra-se “como uma marca que oferece diversos serviços de mobilidade para além do setor dos transportes”, sendo que o construtor coreano captou nestes vídeos a paixão por oferecer o mais valioso tempo aos seus clientes.

“No futuro, a Hyundai continuará a comunicar a sua visão de priorizar o progresso da humanidade e ajudar nas conexões da vida real, proporcionando experiências únicas aos clientes”, acrescenta Wohnhong Cho.