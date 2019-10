Apresentações/Novidades Hyundai Nexo é referência na preocupação ambiental e na segurança Por

O Nexo é a grande aposta da Hyundai em termos de tecnologia alternativa ecológica. Para além de ser vanguardista em termos de sistemas de apoio à condução, também se distingue pela adoção da mais recente geração da pilha de combustível aplicada à indústria automóvel.

Dotado com a tecnologia ‘fuel-cell’ da Hyundai, o Nexo mostra que pode ser uma das melhores respostas à mobilidade sustentável num futuro imediato, e não apenas para daqui a vários anos.

Uma motorização a hidrogénio permite à nova proposta da marca coreana responder a muitos anseios em termos de autonomia e carregamento, pois a versão iX35 Fuel Cell do Nexo demora apenas cinco minutos a atestar, muito mais rápido que atualmente acontece com as alternativas elétricas.

A autonomia deste novo Hyundai ascende aos 666 quilómetros, superando mesmo outras propostas a hidrogénio, sendo apenas comparável com a existente para motores a combustão interna, com a vantagem sobre estes em termos de mobilidade limpa. É que a única emissão que o Nexo iX35 Fuel Cell produz é vapor de água, que depois pode ser utilizada para outros fins.

Outra vantagem deste Hyundai a hidrogénio é o facto de poder ser conectado com a rede doméstica para dar energia a vários eletrodomésticos existentes no lar dos utilizadores.

Aspeto não menos importante é a fiabilidade do motor Fuel Cell, que resiste a temperaturas abaixo de zero, como foi comprovado num teste realizado no início deste ano em Mobis, na Suécia, a apenas uma hora do Circulo Polar Ártico.

Graças à sua estratégia inteligente de gestãotérmica, o Nexo iX35 Fuel Cell pode ser ligado a -30º C, o que se compara com qualquer outro veículo com motor de combustão interna. Écomposto ainda por um sistema de ventilação que impede a água de congelar.

Este Hyundai, para além de ser um veículo de zero emissões, também filtra e purifica o ar em movimento. Em andamento, o Nexo iX35 Fuel Cell reduz do ar a mesma quantidade de poluição que é produzida por dois veículos diesel que percorram a mesma distância.

A atleta olímpica Mireia Belmonte comprovou recentemente este facto ao treinar dentro de uma bolha cujo ar era emitido pelo tubo de escape deste Hyundai.

Mas o Nexo também se distingue pelo seu equipamento, nomeadamente o assistente inteligente de parqueamento, que permite estacionar de forma automática ou sair de um lugar de estacionamento com ou sem o condutor no carro.

Esta parafernália de qualidades fez com que o Nexo fosse já distinguido com o prémio Top Safety Pick+ do Instituto de Segurança Rodoviária Americano (IIHS – Insurance Institute for Highway Safety) para viaturas produzidas depois de junho de 2019.

O novo modelo da Hyundai foi a primeira viatura movida a hidrogénio que o IIHS testou. Em condições normais, o NEXO não seria incluído no programa de testes do IIHS, no entanto a Hyundai nomeou o NEXO como sendo capaz de realizar estes testes. A avaliação do NEXO foi também benéfica para o IIHS, que teve a oportunidade de avaliar pela primeira vez um veículo movido a hidrogénio.

Para se qualificar para o prémio Top Safety Pick+ 2019, a viatura deve obter boas classificações em vários ensaios que simulam as condições de acidentes rodoviários com maiores taxas de mortalidade, nomeadamente colisões frontais descentradas, colisões laterais, resistência do tejadilho e dos apoios de cabeça.

A viatura deve ainda obter muito boas pontuações na prevenção de colisão frontal e iluminação. O Hyundai NEXO conseguiu boas classificações em todos os seis testes de resistência ao impacto.