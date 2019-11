Motores Hyundai não pode dar tréguas se quer defender o título Por

Pela voz do seu líder, Andrea Adamo, a Hyundai mostra que tem de ‘ir com tudo’ para o próximo Campeonato do Mundo de Ralis se quiser juntar ao título de construtores conseguido este ano, o de pilotos.

A aposta no WRC 2020 é ainda maior pela contratação do Campeão do Mundo Ott Tanak, e o chefe da formação de Alzenau diz mesmo que a sua equipa “não pode dar tréguas se quiser defender o título”.

Terminada que foi a temporada de 2019, os objetivos viram-se para a próxima época, ainda que Adamo tenha referido que quando ‘chegar a casa’ vai ser tempo “de celebrar este resultado com toda a equipa”.

“A nossas próximas etapas serão prosseguir o desenvolvimento do carro, efetuar ensaios e participar em certas provas de modo a preparar plenamente a próxima época”, refere também o italiano que lidera a Hyundai Motorsport.

Andrea Adamo adianta: “Sebastien Loeb estará no Rali do Var (23 e 24 de novembro. Teremos também sessões de testes para nos preparar-nos para o próximo Rali de Monte Carlo (23 e 26 de janeiro). Não haverá tréguas de inverno para defendermos o nosso título em 2020”.