Hyundai ‘mostra-se’ para o Campeonato do Mundo de Ralis de 2020

Depois da Toyota e da M-Sport Ford foi agora a vez da Hyundai Motorsport revelar as suas cores para o Campeonato do Mundo de Ralis deste ano.

Um visual com alguns retoques marca a decoração dos i20 Coupé WRC, sendo quase impercetíveis as diferenças para a decoração dos carros da equipa de Alzenau que competiram no WRC 2019.

Há lugar para um pequeno novo patrocinador, sendo que a grande novidade é mesmo a ingressão na Hyundai do campeão do Mundo em título, Ott Tanak, que juntamente com Martin Jarveoja faz parte da grande aposta da equipa.

As ambições da Hyundai são, é lógico, juntar o título de pilotos ao cetro de construtores conquistado na época transata. “Os nossos objetivos são claros, bater-nos pela vitória em cada prova e visar os títulos de pilotos e construtores”, assume Andrea Adamo.

Para o italiano que comanda a formação de Alzenau a intenção é de nada deixar ao acaso: “Sabemos que a competição será feroz. Temos de ter atenção para o que o nosso conjunto seja o mais forte possível. Possuímos, sem dúvida, uma das formações de pilotos mais performantes do WRC, com Thierry (Neuville), Ott (Tanak), Sebastien (Loeb) e Dani (Sordo”.