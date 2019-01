Motores Hyundai mantém os mesmos objetivos no WRC Por

Andrea Adamo, o novo chefe da equipa Hyundai, assumiu em Birmigham, onde as equipas oficiais do Campeonato do Mundo de Ralis d 2019 se apresentaram, que o objetivo continua a ser a conquista do título mundial.

O substituto de Michel Nandan à frente da formação de Alzenau reitera o propósito de que os cetros de pilotos e construtores continuam a ser a única ambição que satisfaz a marca coreana.

“Os nossos objetivos mantém-se idênticos aos de anos anteriores. Isso quer dizer que nos vamos bater pelos dois cetros. É crucial para a Hyundai e para a nossa divisão N (divisão de performance da marca coreana). O WRC é um campeonato extremamente competitivo e as outras equipas querem abordar a nova campanha com o mesmo espírito que nós”, enfatiza Adamo.

O italiano está ciente de que em Monte Carlo a Hyundai tem algumas ‘cartas’ importantes para jogar, nomeadamente o talento de Sebastien Loeb, ainda que não se saiba bem o impacto que o cansaço provocado pela presenta do francês no Rali Dakar possa ter. Mas com três vice-campeonatos a marca coreana tem mesmo que ambicionar ser campeã, pois nem o segundo lugar satisfaz agora Thierry Neuville, que o conseguiu em 2016 e 2018.