Apresentações/Novidades Hyundai ‘levanta o véu’ sobre o novo i20 N Por

A Hyundai revelou o seu novo i20N, ainda que sem avançar muitos detalhes, percebendo-se já que se trata do mais recente membro da ‘família’ de desportivos da marca coreana.

Um ‘levantar de véu’ que deixa perceber um citadino ainda numa variante camuflada, mas com claras ligações ao departamento de competição, a Hyundai Motorsport, e ao i20 WRC de ralis.

Através de dois vídeos a marca revela um pouco do cariz que preside a este i20N, que se propõe ser um ‘enfant terrible’ da estrada, numa realidade onde se inseram também o i20 WRC e o RM19.

Derrapagens feitas pelo piloto Thierry Neuville na neve servam para ‘aguçarem o apetite’ para o que aí vem, com o belga a comentar mesmo as sensações vividas ao volante do novo modelo, um “carro muito interessante. Muito preciso. Muito fácil de conduzir”, onde “a aceleração e o ruído do motor também são muito interessantes”. E sublinha: “Estou a aguardar ansiosamente para ter um destes para conduzir no WRC”.

Neuville também diz que “cada detalhe está bem afinado para o obter o máximo de desempenho e também para ser adaptado a um estilo de condução”, enquanto que relativamente ao RM19 considerou ser muito divertido de guiar, sobretudo a andar de lado.

Ficamos a aguardar para perceber como será ao volante o i20 N de estrada. Curiosidade não falta.