Hyundai Kauai já disponível em versão híbrida

A gama Kauai da Hyundai acaba de ser alargada pela disponibilização da nova versão híbrida, que oferece a mesma qualidade e equipamento das restantes propostas do modelo mas oferece menor consumo.

Já premiado, o ‘crossover’ da marca coreana mantém-se fiel aos seus princípios, com um design irreverente, um interior bastante cuidado e uma tecnologia melhorada, sendo que é uma espécie de charneira entre as propostas elétrica e de combustão interna.

É claro que o grande argumento do Kauai Hybrid é sem dúvida a sua motorização. Uma proposta ecológica, que passa a ser um dos esteios da Hyundai, inclusivamente no mercado europeu.

Está dotado do Sistema ECO-Driving (ECO-DAS) para ajudar a melhorar a economia de combustível. O Coasting Guide integrado analisa as informações de trânsito no sistema de navegação para notificar o motorista quando a desaceleração (por exemplo, mudança de direção, cruzamentos, saídas de auto-estrada) é iminente. O recurso visa reduzir o consumo de combustível e minimizar o uso de travões. O Coasting Guide pode ser ativado com o modo Eco entre os 40 e 160km/h.

A tecnologia não se limita ao seu complemento elétrico, também se estende às funcionalidades a bordo, como a conectividade BlueLink, sistemas de segurança ativa e assistência à condução SmartSense,bem como as mais avançadas funcionalidades de infotainment.

Embora a nova funcionalidade ainda não tenha data prevista de chegada a Portugal, a verdade é que o Kauai Hybrid tem uma conectividade é complementada pelo Head-updisplay, que projeta as informações de mais relevantes diretamente para a linha de visão do condutor, permitindo o processamento mais rápido da informação, mantendo a atenção na estrada.

Para garantir que os smartphones de todos ocupantes estãosempre carregados, o Hyundai Kauai Hybrid também oferece carregador wireless para smartphones como opcional.

Apresenta também detalhes de cor em redor das saídas de ar do sistema de ventilação e na alavanca de velocidades, bem como detalhes em preto brilhante nos puxadores das portas, volante e revestimento do tejadilho em cinza.

Esta nova versão do ‘crossover’ marca coreana é proposta a partir dos 29.500 euros, com uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros.