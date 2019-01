Apresentações/Novidades Hyundai Kauai Carro do Ano na América do Norte Por

O Hyundai Kauai não está há muito tempo no mercado mas já coleciona muitos prémios. Agora foi eleito o Carro do Ano na América do Norte, o prestiado North America Utility Vehicle.

O SUV da marca coreana venceu a categoria Crossover Utility Vehicle com o Kauai e o Kauai Electric, uma eleição onde o júri foi composto pelos principais jornalistas e analistas dos Estados Unidos e do Canadá.

Esta é a primeira vez que um modelo CUV (Crossover Utility Vehicle) da Hyundai é premiado na categoria Veículo Utilitário do Ano. O vencedor da categoria CUV é anunciado todos os anos no Salão Internacional do Automóvel da América do Norte, em Detroit.

Tanto o Kauai como o Kauai Electric foram desenvolvidos em plataformas CUV para proporcionar total versatilidade ao consumidor atual. A plataforma da versão elétrica foi desenvolvida para oferecer aos clientes uma distância ao solo semelhante à de um CUV, com os bancos estão colocados numa posição elevada que confere controlo, proporciona melhor visibilidade e conforto durante viagens longas e facilita o acesso à viatura.