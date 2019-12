Apresentações/Novidades Hyundai Ioniq chega a Portugal com três tipos de motorizações Por

O novo Hyundai Ioniq já será disponível em Portugal e em versões elétrica, híbrida e híbrida plug-in. Isto para além de muita tecnologia e uma renovação de design interior.

Embora já tenha vendido mais de 60 mil unidades, o Ioniq ainda é pouco conhecido no mercado nacional, mas é uma das apostas de vanguarda da marca coreana desde o seu lançamento, em 2016.

A mais recente versão atualizada do Ioniq oferece a opção por um automóvel mais amigo do ambiente mas também atento a necessidades específicas, já que para além de uma grande conectividade não prescinde de algumas ajudas à condução que já são um ‘must’ no mercado.

Na versão Eletric o renovado modelo da Hyundai está dotado de baterais de 38,3 kWh atualizado, com capacidade de armazenamento incrementada (mais 36%), agora com uma autonomia de 311 km (em ciclo WLTP).

O motor elétrico tem um pico de potência de 136 CV e está equipado com um carregador de bordo de 7,2 kW –uma melhoria em relação ao carregador atual de 6,6 kW – para uma corrente alternada de carga de tipo 2. Se for utilizada uma estação de carga rápida de carregamento de 100 kW, o conjunto de baterias pode atingir até 80% da sua carga em apenas 54 minutos.

Em termos estéticos o novo Ioniq tem uma grelha atualizada, com padrão novo, sendo que agora existem luzes de circulação diurna LED (DRL – Daytime Running Lights)- Estas luzes tal como os novos grupos óticos traseiros redesenhados fazem com que este novo Hyundai sobressaia à noite.

A nova imagem estende-se também às rodas, com jantes em liga leve de 16 polegas nas versões Eletric e Eletric Plug-in, e jantes de 17 polegadas na versão Hybrid, bem como às cores disponíveis, que incluem quatro novidades: Fluidic Metal, Electric Shadow, Liquid Sand e Typhoon Silver.

Em termos de conectividade destaca-se a funcionalidade Bluelink, que usa a telemática integrada no veículo para permitir que o condutor controle o ar condicionado à distância; todas as versões permitem trancar ou destrancar o veículo à distância através de uma aplicação para smartphone.

Com o Novo IONIQ, a Hyundai também introduz o sistema de emergência eCall, que marca automaticamente o número de assistência de emergência se os airbags forem ativados ou caso se pressione o botão de chamada localizado por cima do espelho retrovisor interior.

Está disponível com os Live Services da marca quando o cliente optar pelo sistema de Navegação servido por um ecrã tátil de 10,25 polegadas, num sistema de navegação que possui capacidade de reconhecimento de voz disponível em seis idiomas. O sistema melhorado pode ser personalizado com duas versões de ecrã inicial, para além da capacidade de editar os ‘widgets’ e os ícones exibidos.

Os novos botões de comando táteis permitem controlar o aquecimento, a ventilação e oar condicionado. O ecrã LCD de alta resolução com 7 polegadas de série da consola do IONIQ foi melhorado com a introdução de iluminação ambiente para visualizar os diferentes temas do modo de condução.

No que se refere a ajudas à condução, o novo Ioniq não deixa nada ao acaso, incluindo um pacote abrangente de tecnologias Hyundai SmartSense. Estes sistemas de assistência à condução de alta tecnologia monitorizam constantemente o que se passa em redor da viatura para proteger os ocupantes contra eventuais situações perigosas de condução.

O novo pacote de segurança de série do IONIQ inclui a Travagem Autónoma de Emergência(FCA) que permite evitar situações de perigo, com função de Deteção de Peões e nova funcionalidade de Deteção de Ciclistas, bem como um Alerta de Fadiga do Condutor (DAW).

Também não falta o Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKAS) e o Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA) também fazem parte do equipamento de série.

Utilizando o sensor de radar para detetar a distância em relação ao veículo da frente, o Cruise Control Inteligente com função Stop&Go (ASCC) mantém uma distância predefinida para parar e voltar a arrancar automaticamente consoante as condições do trânsito.

Futuramente o PT Jornal conta ensaiar este Ioniq para dizer de sua justiça, sendo que o modelo entra no mercado português com preços que se iniciam nos 31.400 euros para a versão Hybrid. Já a Plug-in Hybrid surge a partir de 38.400 euros e eu Electric a partir dos 40.950 euros.