Apresentações/Novidades Hyundai foi a grande vencedora dos Next Green Car Awards Por

A Hyundai venceu três grandes prémios no Next Green Car Awards no Reino Unido. A marca coreana foi galardoada com os títulos de Carro do Ano e Famliar do Ano 2018, para além de Construtor do Ano.

Estes reconhecidos prémios britânicos vieram reconhecer o dinamismo da Hyundai, nomeadamente do seu SUV elétrico Kauai, que foi elogiado por ser uma proposta pioneira na Europa, pois combina a ecomobilidade com a tendência atual do mercado automóvel.

As distinções agora recebidas também são um reconhecimento ao investimento feito pelo construtor coreano em termos de tecnologia de baixas emissões, visível quer no Kauai Eletric quer no lançamento do Nexo, bem como o futuro lançamento de 18 modelos elétricos até 2025.

Estas vitórias surgem logo após a Hyundai ter recebido o título de Construtor Elétrico do Ano nos GreenFleet Awards, sendo que desta vez foi o revolucionário Kauai Electric a ser o destaque do júri dos Next Green Car Awards.

Os jurados dos Next Green Car Awards decidiram que a sua excelente relação qualidade/preço o torna superior aos seus concorrentes. Com uma autonomia de 449 quilómetros, o Hyundai Kauai Electric apresenta uma excelente relação qualidade/preço.

Trata-se também do mais recente modelo do construtor coreano 100% elétrico, que se veio juntar ao Ioniq para completar a gama ecológica da marca – o primeiro automóvel do mundo com três motorizações elétricas para a mesma carroçaria: Hybrid, Plug-in Hybrid e Electric.