Apresentações/Novidades Hyundai distinguida com mais de 50 prémios em 2018 Por

A Hyundai terminou o ano de 2018 colecionado mais de meia centena de prémios, sendo por isso a mais galardoada da Europa.

Com sete modelos apresentados no decorrer dos últimos 12 meses, a marca coreana viu serem reconhecidas as qualidades de performance, tecnologia e design às suas propostas, entre as quais figuram o i10, o i20, o i30 e as gamas SUV e ecológicas.

A Hyundai foi considerada como ‘Construtor do Ano’ pela TopGear da BBC, ‘Marca Mais Inovadora’ pela revista alemã Auto Zeiting e ‘Marca do Ano’ pela Red Dot. “Receber tantos prémios demonstra a forma como a Hyundai está a convencer não só os consumidores, mas também especialistas influentes da indústria e os meios de comunicação”, afirma Andreas-Christoph Hofmann.

O Vice-Presidente de Marketing e Produto da Hyundai Motor Europe refere também que a campanha da marca com sete novos modelos em 2018 tornou a sua gama uma das mais jovens da indústria. “Noventa por cento da nossa gama tem, de momento, menos de dois anos. Vamos manter este espírito de progresso também em 2019, enquanto continuamos a expandir a nossa gama de acordo com as

necessidades dos clientes”, refere Hofmann.

Em Portugal, a marca coreanaconquistou várias distinções e prémios. A i30 SW foi eleita pelo júri do Concurso Essilor Carro do Ano como ‘Carro Familiar do Ano’, o Hyundai IONIQ venceu na categoria Carro Híbrido e Plug-In com a versão Plug-in Hybrid nos Global Mobi Awards e o KAUAI Electric conquistou o prémio de ‘melhor veículo elétrico de 2018’ pela votação do público, no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico (SAHE).