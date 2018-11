Motores Hyundai determinada a conquistar o seu primeiro título na Austrália Por

O Rali da Austrália vai decidir os dois títulos mundiais da especialidade, sendo que nenhum deles se apresenta fácil de conquistar para Hyundai.

Para a marca coreana obter o cetro de pilotos e de pilotos seria um feito enorme, pois seria o seu primeiro, mas os i20 Coupé WRC, apesar de fiáveis têm tido na consistência dos seus pilotos o seu maior problema.

Thierry Neuville é o único piloto da equipa de Alzenau em posição de lutar pelo título, numa luta a três com Sebastien Ogier e Ott Tanak, sendo que no campeonato de construtores se passa o mesmo entre a Hyundai a Toyota e M-Sport.

Sendo as florestais australianas um ‘palco’ onde qualquer dos pretendentes se sente à vontade é difícil de adivinhar o desfecho, mas Michel Nandan acredita que nada está perdido para a marca coreana. Além disso as etapas que compõem esta derradeira prova do WRC são compostas por estradas que nunca fizeram parte da rota, mas também por troços de antigas tiradas, de que é exemplo o desafiante teste de Nambucca.

O espetáculo também foi melhorado com dois saltos e uma passagem por água na especial da Destination New South Wales, nas noites de sexta e de sábado, além de um salto mais alto e mais longo na Power Stage Wedding Bells, um dos pontos altos deste

rali.

“O final desta temporada promete. Após 12 rondas competitivas de ação na terra e no asfalto, nas mais variadas condições e países por todo o mundo, vamos para a Austrália com ambos os títulos ainda em aberto. Por um lado, temos noção que temos andado a deixar escapar os títulos nos ralis mais recentes, mas, por outro, continuamos determinados em conquistar o primeiro título de sempre do WRC para a Hyundai”, refere o chefe da equipa Hyundai.

Nandan está ciente dos obstáculos da prova do próximo fim de semana: “É claro que não vai ser fácil. Todos os construtores vão tentar atingir a vitória e procurar terminar a temporada com nota positiva, portanto a batalha deverá ser feroz – provavelmente a melhor forma de terminar aquela que tem sido uma temporada verdadeiramente fascinante. Que ganhe a melhor equipa e a melhor dupla”.