Hyundai dá passos na direção da condução autónoma

A Hyundai está já a testar tecnologias de condução autónoma nível 4 no seu modelo Ioniq, e a aposta da marca vai no sentido de continuar a investir para acelerar no desenvolvimento dos seus automóveis nos próximos ano.

Vários construtores têm feito esforços no sentido de automatizar a mobilidade automóvel, e a tecnologia de condução autónoma é um dos vetores onde mais têm apostado as marcas, nas quais se inclui a Hyundai.

O conceito preconizado deverá alterar radicalmente a forma como as pessoas se deslocam num espaço individualizado e personalizado, indo de encontro às necessidades e desejos de cada um.

A Hyundai percebe que o foco do utilizador vai no sentido de uma economia de partilha, e está a adaptar a oferta a essa tendência, sendo disso o exemplo do Ioniq autónomo. Um modelo que oferece aos condutores a opção por três motorizações eletrificadas, e que a marca está a usar para testar a condução autónoma Nível 4 nas estradas europeias. Um programa que envolve viaturas diferentes, são capazes de vários níveis de condução autónoma, numa escala de 0 a 5.

O objetivo do Hyundai IONIQ Autónomo é exatamente manter os sistemas de condução autónoma o mais simples possível. Este facto foi conseguido, utilizando o Cruise Control Inteligente standard já oferecido nas viaturas Hyundai, os detetores de ângulo morto e a câmara do assistente de manutenção na faixa de rodagem, e a integração da tecnologia LiDAR.