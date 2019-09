Apresentações/Novidades Hyundai com forte presença no ‘Mundial’ de Superbikes em Portimão Por

A Hyundai marcou forte presença na etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK), que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve.

Para a marca coreana este envolvimento no WSBK já não é algo de estranho, pois já o faz com o Hyundai i30 Fastback N como carro de sefurança.

Agora na pista de Portimão reforçou essa presença, até pelo seu envolvimento com o motociclismo através da associação ao piloto português do MotoGP, Miguel Oliveira, surgindo no AIA com uma série de modelos N, permitindo aos adeptos das Superbikes conhecerem os mais desportivos Hyundai, dentro e fora da pista.

Um programa exclusivo de dois dias, em que os adeptos também poderam travar conhecimento com Miguel Oliveira, a marcar presença no evento também com o seu programa para jovens pilotos.