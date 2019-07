Motores Hyundai com decoração especial para o Rali Vinho da Madeira Por

A pouco mais de uma semana do Rali Vinho da Madeira o Team Hyundai Portugal revelou a decoração especial dos i20 R5 de Armindo Araújo e Bruno Magalhães na prova insular.

São cores alusivas à região autónoma e aos fervorosos adeptos de automobilismo madeirenses, que adoram o seu mais importante rali.

A decoração teve origem no passatempo ‘Dar cor ao Hyundai i20 R5’, onde o importador da marca coreana para o nosso país selecionou a proposta de José Marques e a adaptou com as cores da bandeira madeirense. Como prémio o vencedor vai usufruir de um ‘pack hospitality’para duas pessoas num rali do Campeonato de Portugal de Ralis à escolha, um co-drive com um dos pilotos do Team Hyundai Portugal e uma miniatura personalizada com o design final da sua participação.

Para o responsável da equipa e CEO da marca no nosso país, Sérgio Ribeiro, a iniciativa justifica-se plenamente: “O Rali Vinho da Madeira é uma prova muito especial para o Team Hyundai Portugal, sobretudo pela paixão que se vive na ilha pelos ralis. Como tal, não há melhor local para estrear a primeira decoração vencedora do passatempo que lançámos e que ‘vestiu’ os nossos Hyundai i20 R5 a rigor, com as cores da Madeira”.

“Vamos repetir a iniciativa para o Rali Terras d’Aboboreira, por isso convido todos os adeptos da nossa equipa a participarem”, prometeu ainda Sérgio Ribeiro.