Hyundai com a Meia Maratona do Porto do primeiro ao último quilómetro

O apoio da Hyundai à Meia Maratona do Porto, prova emblemática da cidade invicta, foi total, estando com a prova organizada pela Runporto do primeiro ao último quilómetro.

Uma parceria que espelha a responsabilidade social, a sustentabilidade a promoção de um estilo de vida saudável preconizados pela marca coreana, também no nosso país.

Assim, para além de dar o seu nome à prova – como Hyundai Meia Maratona do Porto – o representante da marca quis associar-se aos princípios da estrutura liderada por Jorge Teixeira, que há décadas se dedica à organização de provas de atletismo de fundo e também à promoção da luta contra o sedentarismo da sociedade moderna.

Ricardo Lopes, referiu esta associação à prova portuense, que aproxima a marca à comunidade e vai até mais longe: “A superação dos nossos próprios limites está bem presente no ADN da Hyundai. A cada dia, superamo-nos e ultrapassamos os nossos limites. Tem sido assim ao longo dos últimos 5 anos da história da Hyundai em Portugal”.

“A Hyundai tem sido consecutivamente a marca automóvel que mais cresce, provando que é sempre possível irmos mais longe. Como prova disso, recentemente, voltamos a ultrapassar os nossos próprios limites e passamos a disponibilizar aos clientes Hyundai a melhor garantia automóvel do mercado: 7 anos sem limite de quilómetros. Uma verdadeira prova da confiança sem limites”, acrescenta o COO da Hyundai Portugal.

O espírito de ajuda à comunidade da marca também se vê no apelo aos participantes para doarem o vestuário aos que mais precisam. Isto ao mesmo tempo que recolheu mais de uma tonelada de equipamento a instituições.

As doações foram recebidas no Alameda Shopping, no momento da entrega dos dorsais, bem como no dia da prova, no espaço Hyundai, junto à meta. Doações que serão entregues ao Banco de Bens Doados, que posteriormente distribuirá pelas várias instituições de solidariedade social locais.