Apresentações/Novidades Hyundai celebra Dia da Terra com grupo BTS e campanha global de hidrogénio Por

A Hyundai estreou o Dia da Terra com uma campanha que inclui o popular grupo musical BTS e também uma campanha global que apresenta a sua visão para o hidrogénio e um futuro sustentável.

Com um vídeo que apresenta cenários espetaculares onde os membros da banda ‘k-pop’ BTS destacam membros da natureza, a marca coreana valoriza o ‘emerald ocean’, o ‘pure-white, o ‘sky blue’, o ‘sun-kissed’, ‘crystalline raindro, ‘starlit’ e ‘woody-fresh’.

Mas o que chama mais atenção é o facto de no final do mesmo vídeo surgir o NEXO, o automóvel fuelcells (FCEV) que é uma visão da organização sobre a energia proveniente de hidrogénio. Uma novidade face ao foco dado até aqui pela Hyundai para a motricidade elétrica ou híbrida.

O vídeo reafirma o contínuo compromisso da Hyundai relativamente a um futuro sustentável, com o objetivo de relembrar a importância de manter o planeta limpo e não dar como garantido os notáveis feitos da Mãe Natureza. As versões de 60 a 120 segundos do vídeo, estrearam-se dia 22 de abril às 14h no canal do YouTube oficial da marca , de forma a coincidir com o Dia da Terra e estão também disponíveis no Youtube da Hyundai Portugal. Durante as próximas semanas, o vídeo será transmitido através de anúncios televisivos das principais redes mundiais.

Outra etapa da Campanha Global de Hidrogénio é o #DarkSelfieChallenge, lançado dia 13 de abril antecedendo o Dia da Terra. O evento online é uma forma eficaz de conseguir com que as pessoas participem no desafio do Dia da Terra a partir de casa, tendo apenas de apagar as luzes e tirar uma selfie no escuro, utilizando a lanterna do telemóvel.

Os participantes são incentivados a partilhar as suas fotos nas redes sociais com os hashtags #DarkSelfieChallenge e #EarthDay, até 4 de maio. Os membros dos BTS também aderiram ao desafio como uma demonstração do seu compromisso com o meio ambiente.