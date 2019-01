Motores Hyundai a testar para Monte Carlo Por

O arranque da temporada no Campeonato do Mundo de Ralis está por dias, e a Hyundai deslocou-se aos Alpes franceses para preparar o ‘Monte Carlo’.

À imagem do que já fizeram Toyota e Citroën os homens da equipa de Alzenau procuraram recriar as condições que vão encontrar na prova monegasca, sendo que para além do Hyundai i20 Coupé WRC utilizado se encontrar ‘descaracterizado’(todo branco), a grande novidade foi a presença de Sebastien Loeb, acabadinho de chegar do Rali Dakar.

Depois de Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen o nove vezes Campeão do Mundo pôde finalmente realizar o seu ‘batismo’ a bordo do Hyundai, comentando deste já o facto de apreciar o azul do vestuário da equipa.

Em baixo algumas imagens destes ensaios da equipa agora liderada por Andrea Adamo.