Húngaro Tamás Tenke é 'wild card' no WTCR em Hungaroring

Tamás Tenke vai-se estrear na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no próximo fim de semana em Hungaroring aos comandos de um dos dos Cupra Leon da Zengo Motorsport.

O jovem piloto húngaro de 22 anos vai alinhar num carro com que habitualmente alinha no TCR Europa graças a um ‘wild card’ (convite), que lhe permite disputar a prova pela formação magiar.

“É uma honra para mim e uma oportunidade incrível. Tenho muito a aprender e não vou fazer quaisquer previsões. Quero apenas completar o máximo de voltas possíveis nos treinos e qualificar-me e terminar todas as corridas. Isso já me deixaria satisfeito”, afirma Tenke.

O jovem piloto húngaro irá tripular um Cupra com 20 kg de lastro, que é o peso adicional regulamentar para um ‘wild card’, não sendo elegível para pontuar no WTCR, no qual não está inscrito.