Hulk colocado na rota do FC Porto

Internacional brasileiro está em final de contrato, vai deixar o Shanghai SIPG, da China, e a SAD portista está disponível para negociar o passe.

De saída do Shanghai SIPG, da China, onde era o capitão de equipa e uma das estrelas da companhia, Hulk, que está em final de contrato, estará no horizonte do FC Porto, tendo em vista um eventual regresso ao Estádio do Dragão já em janeiro.

O Jogo revela, nesta terça-feira, que a SAD portista está disponível para negociar o passe de Hulk, ainda que o internacional brasileiro tenha necessariamente de baixar o seu salário, visto que a realidade financeira portista e dos clubes nacionais não é semelhante à chinesa.

Aquele diário salienta que a SAD liderada por Pinto da Costa poderá apresentar a Hulk um salário anual a rondar os 1,5 milhões de euros livres de impostos, sendo que, nesta altura, as negociações não arrancaram, mas podem acontecer a qualquer momento.

Sustenta aquele jornal que agrada a Hulk regressar à Invicta, uma das suas cidades de eleição e é referido ainda que o FC Porto tentará oferecer ao Incrível um regresso em tudo semelhante ao de Pepe, atual capitão do FC Porto, que vive uma espécie de ‘segunda juventude’ de dragão ao peito, como a imprensa espanhola referiu na última semana.

Pretendido por vários emblemas europeus mas também no Brasil, como são os casos de Palmeiras, de Abel Ferreira, e Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, Hulk deverá tomar a sua decisão nos próximos tempos.