Motores Hugo Lopes quer fechar época com bom resultado Por

É com o pensamento num bom resultado que Hugo Lopes e Nuno Mota Ribeiro abordam a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis e da Peugeot Rally Cup Ibérica.

A dupla da AMSport aborda o Rali Casinos do Algarve com o pensamento não apenas na competição nacional mas também no troféu organizado pela Peugeot Portugal e Espanha, sendo que em causa está não apenas o top cinco das duas rodas motrizes mas também a classe RC4.

O piloto de Viseu tem vindo a registar uma notável evolução ao longo do ano, ganhando quilómetros e conhecimento do Peugeot 208 R2, e isso permitiu-lhe já terminar entre os três primeiros em algumas provas, numa temporada onde vem sendo regular. Isso também lhe permite estar na luta pela vitória da Peugeot Rally Cup Ibérica.

Relativamente à prova deste fim de semana, Hugo Lopes mostra-se otimista: “Vamos para o Algarve com a mesma motivação que iniciamos a época, tentando aplicar aquilo que progredimos e tentar fazer um bom resultado”.

“Sabemos que está em jogo a decisão do título no troféu e que todos os nossos adversários irão também estar muito ‘fortes’ para tentar conquistar a vitória. Vamos dar o nosso melhor, tentar fazer um bom resultado e depois logo vemos onde podemos chegar na classificação final”, acrescenta o piloto viseense.