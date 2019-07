Motociclismo Hugo Basaúla ‘voou’ mais alto no Ribatejo Por

Hugo Basaúla foi o grande vencedor da primeira prova do Campeonato Nacional de Supercross, que teve lugar na localidade de Paços dos Negros, em pleno ‘coração’ do Ribatejo.

Nesta 12ª vez que a modalidade visitou a pista ribatejana Basaúla esteve imparável na competição de Elite, sobretudo na segunda corrida, onde o campeão nacional em título teve de se empenhar para bater Diogo Graça.

O resultado começou a ‘desenhar-se’ na Super Pole, devido à rapidez daqueles que seriam depois os protagonistas dos dois confrontos que decidiram a contenda. Hugo Basaúla foi logo aí o mais rápido, batendo Diogo Graça e Sandro Peixe. Um prenúncio do que se passaria depois numa grande noite de supercross.

Na primeira final Basaúla arrancou na frente e rapidamente ganhou vantagem face à concorrência, liderada inicialmente por Sandro Peixe. Mas tanto este como Diogo Graça foram vítimas de queda na mesma curva, sendo que Peixe, mesmo tendo sido o mais rápido a retomar a corrida, não evitou ser ultrapassado por Graça, que a partir daí se manteve na frente do piloto de Glória do Ribatejo.

Hugo Basaúla venceria este confronto com quase 14 segundos de vantagem sobre Diogo Graça, enquanto que atrás de Sandro Peixe Renato Silva e Daniel Pinto completaram o lote dos cinco primeiros.

A segunda final seria mais disputada, e depois do brasileiro Gustavo Amaral ter sido o mais rápido no arranque, Basaúla e Graça passaram para a frente, iniciando um dielo sem tréguas pela vitória, que durou até a bandeira de xadrez, com novo triunfo do Campeão Nacional, que desta feita se impôs por apenas três segundos e meio sobre o seu rival.

Peixe voltou a subir ao lugar mais baixo do pódio, a mais de meio minuto do vencedor, com o top cinco a ser idêntico ao do confronto anterior, pois Renato Silva e Daniel Pinto repetiram o resultado da primeira final.

Hugo Basaúla foi o vencedor em SX1, face a Sandro Peixe e Gustavo Amaral, enquanto Diogo Graça se impôs em SX2 na frente de Renato Silva e Marco Silva, após uma corrida onde Luís Outeiro se estreou com uma queda e não foi além da sétima posição.

Nos Iniciados Sandro Lobo venceu ambas as corridas, impondo-se diante de Afonso Gomes e Tomás Alves. Já nos Infantis B o triunfo foi para Tomás Santos, que se impôs nas duas corridas, o mesmo sucedendo com Leonardo Gaio nos Infantis A.