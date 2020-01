Motociclismo Hugo Basaúla ‘entra’ a ganhar no começo da época de enduro Por

O motocross pode ser a ‘praia’ de Hugo Basaúla, mas no passado fim de semana o piloto esteve em grande no arranque do Campeonato Nacional de Enduro, que decorreu em Vila Nova de Santo André.

Naquela que foi apenas a terceira prova da sua carreira na disciplina, Basaúla garantiu o triunfo apenas nas últimas das 12 especiais que compunham o evento, que incluía quatro voltas ao percurso ‘desenhado’ pelo Motor Sport de Santo André.

Pelo terceiro ano consecutivo a vila alentejana recebeu esta competição, que reuniu 192 pilotos, quatro dos quais conseguiram vencer especiais. Foram eles Rui Gonçalves, Diogo Ventura e Hugo Basaúla.

Gonçalves, vencedor nas areias de Santo André no ano passado, ex-vice campeão do Mundo de motocross, foi quem mais especiais ganhou (oito), mas uma penalização deixou-o fora da luta pela primeira posição, que acabou por se disputada por Ventura e Basaúla. Os dois entraram na derradeira passagem pelas especiais separados por escassos dois segundos.

Hugo Basaúla acabaria por anular a diferença na sua única vitória do dia, assegurando na última especial (ganha por Rui Gonçalves) a vitória final ao bater novamente Diogo Venrtura e assim assegurar o seu primeiro triunfo numa prova de enduro.

A próxima prova do campeonato levará a ‘caravana’ às margens do Rio Douro, a 15 e 16 de fevereiro, para realizar a primeira dupla jornada do ano no Peso de Régua.