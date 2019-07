Motores Hugo Araújo quer “explorar os limites” do Subaru em Murça Por

Hugo Araújo aborda a Rampa de Murça, sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com a firme intenção de continuar o máximo partido do Subaru Impreza da BraCarDox.

A ideia do piloto de Braga – campeão 2016/2017 do troféu SuperSeven e do Troféu KIA Picanto GT Cup 2018 – é prosseguir o duelo com Luís Nunes na Divisão 1 dos Turismos.

“Tal como o Caramulo, este é mais um dos traçados que desconhecemos. Estamos a trabalhar forte para tentar logo no Sábado encontrar rapidamente o ritmo e as melhores afinações”, começa por dizer Hugo Araújo.

O piloto minhoto está ciente das suas limitações na prova do CAMI Motorsport: “Temos a noção de que praticamente todo o ‘plantel’ conhece o traçado de edições anteriores e isso, obviamente, é um ponto menos positivo que temos de saber transformar. Estou ansioso por explorar os limites do ‘Bugzilla’ neste traçado tão técnico, tenho a certeza de que a BraCarDox me vai entregar como sempre, um carro muito competitivo e preparado para as grandes lutas nos Turismos, tal como tem acontecido até agora”.

Hugo Araújo, que já venceu nos Turismos em 2019, refere ainda ser “um orgulho enorme estar a conseguir no segundo ano de campeonato, primeiro completo, dar tanta réplica na mais competitiva categoria do Campeonato de Portugal de Montanha com um carro derivado de série e transformado por uma empresa portuguesa”.

“O carinho de todos para connosco tem sido claramente fator motivador para darmos sempre 110 por cento a cada subida, a cada participação. Estamos a 10 pontos da liderança nos Turismos, vamos continuar a lutar”, acrescenta o piloto bracarense.

Já para Amilton Vieira, chefe da equipa BraCarDox, Hugo Araújo tem feito um trabalho do “mais alto nível, sendo apenas superado pelos protótipos e pelo Fiesta R5+”. Também adiantou que sua estrutura aproveitou “estas duas semanas de paragem” do campeonato para fazer “uns pequenos ajustes eletrónicos e afinações para tentar otimizar o desempenho” do Subaru Impreza.