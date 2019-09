Motores Hugo Araújo quer despedir-se da temporada de Montanha “a andar no limite” Por

Hugo Araújo está de regresso ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group para disputar a derradeira prova da temporada desta competição.

No próximo fim de semana na Rampa de Boticas o piloto de Braga quer despedir-se da melhor maneira de uma época em que teve de falhar alguns eventos, como foi o caso da prova anterior, na Arrábida.

Foto: Zoom Motorsport

Esta prova – que é candidata a receber o FIA HillClimb Master – a Taça das Nações da modalidade – é assim aproveitada por Hugo Araújo para dar o máximo com o ‘Bugzilla’, o nome pelo qual carinhosamente trata o Subaru Impreza da BraCarDox. O objetivo na rampa transmontana é o pódio, sendo que pode sagrar-se vice-campeão nacional.

“É com o sentimento de dever cumprido que chegamos à última prova do Campeonato de Portugal de Montanha 2019. Como sempre tenho referido é um orgulho enorme estar nesta competição com um carro derivado de série e transformado por uma empresa portuguesa e que tanta alegria nos tem dado”, começa por referir o piloto minhoto.

Foto: DigitalRacingPhoto

Para esta derradeira prova de montanha este ano Hugo Araújo mostra-se tranquilo e confiante: “Encaro esta Rampa como todas as outras, com a vontade de andar sempre no limite, de tentar alcançar o lugar mais alto do pódio e dar um excelente espetáculo a todos”.

Amilton Vieira, responsável da BraCarDox só pensa em ver “Hugo sagrar-se vice-campeão nacional na categoria mais competitiva do campeonato”, e sente apenas “um sabor amargo”, pois na sua opinião a equipa devia “ter apostado mais nas primeiras subidas oficiais, tal como fez o campeão, e que se vieram a mostrar determinantes”.

O próximo ano ainda está a ser delineado pela formação bracarense, mas Amilton Vieira diz que “existe para 2020 a possibilidade” de colocar dois Subaru a competir na Montanha. “Vamos aguardar por novos desenvolvimentos”, acentuou.