Motores Hugo Araújo prossegue evolução com o Kia Picanto GT nos ralis Por

Hugo Araújo tem a sua segunda participação no Campeonato de Portugal de Ralis aos comandos do Kia Picanto GT Cup, ao alinhar no Rali Terras D’Aboboreira.

O objetivo do piloto de Braga, que na prova do próximo fim de semana é acompanhado por Fernando Miguel, é acumular quilómetros e reforçar a sua aprendizagem das provas de estrada.

No evento do Clube Automóvel de Amarante Hugo Araújo sente-se mais confiante depois da primeira experiência que teve no Rali de Castelo Branco, onde, para além de ter cumprido todos os objetivos que tinha à partida, conseguiu o primeiro lugar na categoria RC5, onde compete com o Kia Picanto GT Cup preparado pela CRM Motorsport.

“Dificilmente poderia ter corrido melhor a minha estreia com o Kia Picanto GT Cup nos ralis. Mas essa satisfação não nos retira o foco no trabalho que, em conjunto com o meu navegador, tem de continuar a ser desenvolvido”, salienta o piloto minhoto.

Hugo destaca também o facto das férias terem permitido mais tempo para se preparar para este evento no Baixo Tâmega: “Durante a pausa do Verão preparámos de forma ainda mais metódica esta nossa participação no Rali Terras D’Aboboreira — uma prova exigente, que terá oposição de peso na luta pela categoria RC5 e que representará mais um grande desafio na minha ainda curta carreira nos ralis”.

O piloto de Braga sublinha “a complexidade de um rali com 10 provas especiais de classificação” e em que “metade do percurso é totalmente novo” em comparação com a edição de 2018. Uma alteração que vem colocar ainda mais ênfase no papel do navegador, que deste modo terá de encontrar novas referências enquanto doseia o ritmo do piloto ao longo dos 104 km cronometrados da prova.