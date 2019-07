Motores Hugo Araújo prepara estreia no Caramulo Por

Depois da brilhante vitória na categoria de Turismos conseguida na Rampa da Serra da Estrela Hugo Araújo prepara-se para outro desafio, este fim de semana, no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto de Braga vai ‘atacar’ pela primeira vez a subida à histórica Rampa do Caramulo. Uma estreia para si e para o ‘Bugzilla’ – o nome pelo qual carinhosamente trata o Subaru Impreza da BraCarDox.

Em 2018 Hugo não pôde alinhar na prova do Targa Clube, devido a um infortúnio na véspera da rampa, mas desta vez a estreia na montanha do concelho de Tondela vai mesmo acontecer. E com uma novidade; é que desta vez a BraCarDox vai alinhar também com um BMW E30 nas contas do regional da competição para Pedro Marques.

O Campeão 2016/2017 do troféu SuperSeven e do Troféu KIA Picanto GT Cup de 2018, está apostado em lutar por mais uma vitória: “Alcançamos agora a segunda metade do campeonato, começam portanto os traçados que desconheço por completo. Será um trabalho suplementar para mim e para a equipa pois teremos de encontrar rapidamente as melhores afinações para estes novos traçados”.

“No caso do Caramulo, ainda participei em 2018 com o pequeno KIA mas terei de encontrar ainda o acerto ideal para o ‘monstro’ Bugzilla. Estou no entanto convicto que a BraCarDox terá um Bugzilla muito competitivo e como sempre, preparado para as grandes lutas nos Turismos, tal como tem acontecido até agora”, refere o piloto bracarense.

Hugo Araújo mostra-se muito motivado para repetir o feito alcançado na Serra da Estrela: “Todos sabem que luto pelos lugares cimeiros em tudo o que participo. Sabíamos que a vitória estava próxima e assim foi! No entanto vamos continuar a trabalhar para demonstrar que é possível obter resultados naquela que é a grande luta do Campeonato de Portugal de Montanha, os Turismos, com um carro de série transformado por uma empresa portuguesa”.