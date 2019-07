Motores Hugo Araújo na luta pela vitória à milésima em Murça Por

Mais uma vez Hugo Araújo esteve em destaque no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O piloto de Braga discutiu ‘taco-a-taco a vitória na Divisão 2 dos Turismo e só por muito pouco não a conseguiu na Rampa de Murça

Hugo esteve irrepreensível ao longo de todo o fim de semana, tirando o máximo partido do seu Subaru Impreza, ao qual carinhosamente apelida de ‘Bugzilla’, e apenas 0,063s o separaram do triunfo na categoria.

Apesar do desconhecimento do traçado, o trabalho da BraCarDox e a entrega do piloto de Braga – campeão do troféu SuperSeven em 2016 e 2017 e do Troféu Kia Picanto GT Cup 2018 – permitiram que mais uma vez tornasse a vida mais complicada ao seu principal adversário na prova e terceiro na ‘geral’ absoluta.

“Tenho que dar os parabéns a toda a equipa técnica pelo excelente carro que me entregaram e que esteve ao mais alto nível em todas as subidas. Sabíamos que o nosso forte ‘handicap’ era o desconhecimento de um traçado tão técnico, mas fomos evoluindo ao longo de todo o fim de semana, como prova a melhor subida na terceira e última subida oficial”, destaca Hugo Araújo.

O piloto minhoto sublinha a progressão que teve ao longo das duas jornadas do evento do CAMI Motorsport: “No sábado evoluímos rapidamente o ritmo e encontramos as melhores afinações, mas, apesar de um domingo sem falhas e onde dominamos, não foi possível bater o excelente tempo registado pelo nosso adversário mais direto. Ainda assim foi um excelente fim de semana, com a obtenção de um quarto lugar à ‘geral”.

Hugo Araújo e a BraCarDox, bem liderada por Amílcar Vieira, vão agora ‘regressar às boxes’ – o mesmo é dizer à cidade dos arcebispos – e gozar um período de férias para regressarem às lides da Montanha em setembro.