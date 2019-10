Motores Hugo Araújo “muito feliz” com o vice-campeonato de Turismo na Montanha Por

Hugo Araújo garantiu o vice-campeonato de Montanha na categoria de Turismos na Rampa de Boticas, a derradeira prova da temporada, ao mesmo tempo que venceu o Grupo EB-1.

Aos comandos do Subaru Impreza da BraCarDox, que carinhosamente trata por ‘Bugzilla’, o piloto de Braga juntou assim mais um troféu ao seu palmarés, onde se contam outros títulos, como os do campeão do troféu SuperSeven em 2016/2017 e o KIA Picanto GT Cup em 2018.

“Foi para mim uma honra aceitar o convite da BraCarDox para pilotar o Bugzilla Não tinha dúvidas do potencial do conjunto carro/equipa, nem da capacidade de trabalho, resiliência e determinação de todos”, começa por dizer Hugo Araújo em relação à sua época no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

O piloto minhoto chama também a atenção para o caráter único do projeto que abraçou: “Nem os mais otimistas julgariam ser possível um carro de estrada transformado, com quase 20 anos, bater-se de igual para igual e às vezes ser superior a carros de fábrica, nascidos para a competição, sendo o expoente máximo da tecnologia nas mais diversas categorias, Ralis, Circuitos, etc”.

“Estou muito feliz pela conquista de novo título, desta vez de vice-campeão, mas acima de tudo, feliz pela conquista coletiva de todos pois sei o esforço que foi necessário para levar a cabo a concretização deste projeto. A eles e aos nossos patrocinadores, o meu obrigado por acreditarem nas minhas valências”, conclui Hugo Araújo