Motores Hugo Araújo falha Rampa da Rampa da Arrábida Por

Hugo Araújo e a equipa BraCarDox vão estar ausentes na Rampa Pêquêpê da Arrábida, a próxima prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Na razão desta ausência estão os compromissos da equipa no Campeonato de Portugal de Ralis, já que piloto e equipa de Braga estarão presente no Rali Terras d’Aboboreira, que se disputa no mesmo fim de semana.

O Código Desportivo não permite que Hugo esteja nas duas frentes nos mesmos dias, uma vez que planeava falhar o primeiro dia de competição da prova do Clube de Motorismo de Setúbal para disputar a prova do Automóvel Clube de Amarante na categoria RC5.

“Quando decidi abaraçar os dois projetos verifiquei o calendário e de imediato abordei o tema com a BraCardox e decidimos que estaria à partida da rampa mais a sul apenas no domingo, após a participação no Rali de Amarante”, começa por explicar o piloto minhoto.

A questão regulamentar ‘estragou’ os planos: “Vim recentemente a perceber que o CDI não me autoriza a participar em duas provas distintas no mesmo fim de semana, com a sanção imediata a ser a suspensão da minha licença. Obviamente que assim sendo tive de optar por uma das provas”.

“Foi uma decisão difícil de tomar, mas onde senti o apoio de todos os que me acompanham, desde a equipa e todos os seus intervenientes aos patrocinadores, na minha tomada de decisão”, acrescenta Hugo Araújo.

O piloto de Braga lamenta não poder alinhar numa prova disputa no lindo cenário junto à foz do rio Sado: “Pelo que tenho visto está a ser feito um excelente trabalho para o bem estar de pilotos equipas e espetadores. Não duvido que será um fim de semana marcante para todos e só me resta desejar a melhor sorte a todos os envolvidos neste grande evento. Talvez ainda os visite no domingo”.