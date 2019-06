Motores Hugo Araújo em estreia no Rali de Castelo Branco Por

Poucos dias após ter participado na Rampa de Santa Marta, Hugo Araújo está de novo em ação, mas desta vez para um desafio completamente novo, já que vai trocar a velocidade pelos ralis.

Esta oportunidade acontece graças ao convite da CRM Motorsport para tripular um Kia Picanto GT Cup no Rali de Castelo Branco, prova do Campeonato de Portugal da especialidade que se disputa no próximo fim de semana.

Apesar de se tratar de uma prova em asfalto, para Hugo – que terá a seu lado Fernando Miguel como navegador – a prova que terá lugar na Beira Baixa será uma espécie de ‘descoberta’: “Quero acumular quilómetros e terminar esta minha primeira prova de ralis, naquele que considero ser o maior desafio que tive pela frente”.

O piloto de Braga não ostentará os números com os quais conseguiu títulos no KIA Picanto GT Cup e no troféu Super Seven, uma vez que há que mudar a ‘agulha’ quando o ‘palco’ é diferente.

“Quem me conhece sabe que tenho uma relação muito especial com o # 23, que é o dia do meu nascimento e do meu filho Martim, mas também com o # 99 — com o qual me sagrei campeão no atual Super Seven by Toyo Tires e no Kia Picanto GT Cup. No entanto, considerei que um desafio desta magnitude neste momento da minha carreira necessitava de uma quebra com o passado e foco total no futuro, e daí a escolha pelo # 32, que na verdade não deixa ser um 23 invertido”, justifica Hugo Araújo.

Sobre a prova do próximo fim de semana o piloto minhoto acrescenta: “Todos na Montanha e Velocidade reconhecem a minha persistência e espírito de combate, e são essas as qualidades que quero transmitir à fantástica moldura humana que acompanha o Campeonato de Portugal de Ralis! Mais do que espetáculo na estrada, os fãs podem esperar compromisso e um conjunto de iniciativas diferenciadoras que temos vindo a preparar com os nossos parceiros”.