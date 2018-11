Motores Hugo Araújo em busca do terceiro título consecutivo Por

Vencedor do Super Seven 1.6 em 2016 e do Super Seven 420R no ano seguinte, Hugo Araújo parte para a derradeira prova da KIA Picanto GT Cup com o objetivo de colecionar mais um título para o seu currículo.

O piloto de Braga tem tido um domínio avassalador na competição organizada pela CRM Motorsport e pela KIA Portugal, e após os êxitos nas cinco jornadas anteriores quer tepetir a dose no próximo fim de semana no Circuito do Estoril.

“Vencemos na Falperra, em Vila Real, no Caramulo, em Braga e finalmente em Portimão. De seis ‘pole position’ possíveis, conquistamos cinco. Tem sido uma época de sonho. A CRM e toda a sua estrutura técnica, tem-me entregue sempre um fantástico KIA Picanto, pelo que vamos para o Estoril com vontade de vencer novamente”, afirma Hugo Araújo.

O piloto minhoto sabe bem o que tem de fazer no próximo fim de semana, num traçado onde já foi feliz nos dois anos anteriores, mas está em alerta face à crescente concorrência: “O Circuito do Estoril começa a ter um significado muito especial para mim. Espero conseguir novamente fazer um bom resultado e arrecadar os pontos necessários à conquista do título. Não espero facilidades num grupo de pilotos cada vez mais ‘picantes’ e onde a discussão pela vitória final será certamente levada até aos últimos metros”.