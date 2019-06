Motores Hugo Araújo confiante no ‘Bugzilla’ e motivado para o fim de semana Por

Hugo Araújo aborda a terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group bastante motivado e confiante no ‘Bugzilla’ – nome pelo qual carinhosamente ‘trata’ o Subaru Impreza da BraCarDox.

Depois de ter sido o segundo melhor da classe de Turismos na Rampa da Falperra, o piloto de Braga quer realizar uma performance semelhante em Santa Marta de Penaguião, onde tem lugar a prova do próximo fim de semana.

Fotos: Digital Racing Photo

Nesta habitual visita da ‘família’ da Montanha ao Douro Vinhateiro Hugo Araújo espera corresponder às expetativas da equipa, que sublinha a boa organização do Clube Automóvel da Régua e as bonitas paisagens de Santa Marta de Penaguião.

“É com muita vontade que encaro a participação na Rampa de Santa Marta. Somos muito bem recebidos, a paisagem da prova é deslumbrante e estou ansioso por testar as evoluções do BUGZILLA em competição”, afirma o piloto de Braga.

Hugo mostra também o espírito competitivo que o caracteriza: “Gosto de lutar pelos lugares cimeiros em tudo o que participo, e o Campeonato de Portugal de Montanha 2019 com o ‘Bugzilla’ não é exceção”.

“Sabemos que a vitória nos tem fugido por pouco mas sabemos que ela está próxima! Vamos continuar a trabalhar para que o resultado ambicionado apareça já neste próximo fim-de-semana, conscientes obviamente que os nossos adversários também vão ter uma forte palavra a dizer”, acrescenta Hugo Araújo.

Amilton Vieira, o líder da BraCarDox, adianta que o Subaru Impreza sofreu “algumas alterações”, que acredita “serem soluções que irão tornar o carro ainda mais competitivo”, ainda que esteja ciente da “elevada qualidade de pilotagem e a preparação automóvel” dos adversários. Mas que isso também faz a sua equipa evoluir.