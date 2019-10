Motores Hugo Araújo com “perspetivas mais ambiciosas” na Marinha Grande Por

Hugo Araújo e Fernando Miguel estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis alinhando este fim de semana na penúltima prova da temporada.

Tal como sucedeu nas duas provas anteriores, com dois triunfos consecutivos na categoria RC5, fazem a dupla do Kia Picanto GT Cup ter grandes ambições no Rali Vidreiro Centro de Portugal.

Fotos: Zoom Motorsport

Nas especiais de asfalto da zona da Marinha Grande e de São Pedro de Moel Hugo Araújo espera ter um bom desempenho, num evento onde sabe que outros concorrentes nos Kia Picanto GT Cup lhe podem fazer frente, nomeadamente Francisco Esperto.

“Sempre com a noção de que o mais importante é continuar a aprender nesta disciplina, a nossa presença no Rallye Vidreiro Centro de Portugal está a ser encarada com perspetivas um bocadinho mais ambiciosas face aos triunfos obtidos nas duas provas anteriores”, assume o piloto de Braga.

Hugo também ‘sente’ que o hábito das pistas e das rampas tornam o regresso às estradas numa ‘conversão mental’ complicada: “Após tantos anos na Velocidade, não é fácil mudar o chip para os ralis. O Fernando Miguel tem sido inexcedível nesse aspeto, mas sei que o meu principal adversário venceu esta prova na temporada passada e que nesta fase é muito importante continuar a marcar pontos e chegar ao fim dos ralis.

Num rali em que o grande destaque face à temporada transata é o novo troço de São Pedro de Moel, cuja extensão cresce de 8,64 km para 12,80 km e conta com três passagens ao invés de duas, o Rali Vidreiro Centro de Portugal tem início hoje com três provas especiais de classificação.

Amanhã a prova inclui mais cinco classificativas que prometem muito espetáculo. Natural da Marinha Grande, o conhecimento do navegador Fernando Miguel terá um papel ainda mais significativo no eventual resultado de Hugo Araújo e na sua prestação ao longo da prova.