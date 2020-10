Nas Notícias Hospital de Penafiel bate recorde de internamentos covid e faz apelo à população Por

O Hospital Padre Américo, em Penafiel, fez um apelo público depois de ter atingido um número recorde de internados com covid-19.

Numa mensagem do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), o Conselho de Administração salientou que no Padre Américo estão mais de dez por cento dos doentes internados por causa da covid-19, fruto dos vários surtos que têm surgido na zona de referência.

“O CHTS tem estado nestas últimas semanas sobre uma pressão tremenda, com uma injusta sobrecarga de trabalho dos profissionais, devido à elevadíssima concentração de casos positivos nesta região”, alertou a administração.

“Nunca tinha acontecido, desde o início da pandemia, que um só hospital tivesse concentrados 10 por cento de todos os doentes internados por covid-19 país. É o que está atualmente a acontecer” no Hospital Padre Américo, reforçou o CHTS.

Lembrando que o agravamento da situação epidemiológica em Portugal voltou a colocar em cima da mesa o cenário do confinamento, o CHTS insistiu na necessidade de todos cumprirem as regras sanitárias.

“Para que alguns comportamentos irresponsáveis não sejam fator de pressão desmesurada sobre os diferentes serviços de saúde, apela-se ao esforço de todos para cumprir as recomendações já sobejamente divulgadas: uso da máscara, lavagem das mãos, ter em atenção a etiqueta respiratória e o distanciamento social”, frisou.

No meio de uma situação problemática, o Hospital Padre Américo conseguiu também fazer passar uma mensagem de esperança, garantindo que tudo será feito para dar resposta a quem precisar.

“Apesar das dificuldades provocadas por uma situação desta dimensão, ainda que preferíssemos que não precisassem de acorrer ao hospital, continuaremos a trabalhar para os nossos utentes. Com a ajuda de todos, ultrapassaremos as dificuldades”, prometeu o CHTS.

Devido ao acumular de casos na região, o INEM tinha já montado um hospital de campanha no exterior do Hospital Padre Américo.