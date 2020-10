Fórmula 1 Horário do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 2020 Por

A Fórmula 1 regressa este fim de semana a território nacional com o Grande Prémio de Portugal 2020, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

A 12.ª corrida do mundial vai decorrer entre 23 e 25 de outubro.

O ‘grande circo’ está assim de regresso a solo luso, 24 anos depois do último circuito da competição ter passado pelo nosso País.

Neste regresso a Portugal, a Fórmula 1 deixa o Estoril e muda-se para o Autódromo Internacional do Algarve, cuja pista mede 4684 metros, sendo que 1488 metros são curvas.

Lewis Hamilton e a Mercedes continuam a deter o favoritismo, com o britânico moralizado por ter igualado o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher, ao triunfar no GP Eifel, na Alemanha, já este mês.

Esta temporada, Hamilton, seis vezes campeão da Fórmula 1, venceu sete das 11 corridas disputadas.

As exceções ao domínio do piloto britânico foram os triunfos de Valtteri Bottas nos GP Áustria e GP Rússia, Max Verstappen no GP 70 Anos da F1 e Pierre Gasly no GP Itália.

O Fórmula 1 Heineken Grande Prémio De Portugal 2020 arranca já na sexta-feira com a primeira sessão de treinos, entre as 11h00 e as 12h30. Também na sexta-feira, decorre a segunda sessão de treinos, das 15h00 às 16h30.

No sábado de manhã, a terceira sessão de treinos livres arranca às 11h00, terminando às 12h00, sendo que a qualificação está marcada para as 14h00.

No domingo, às 13h10, as luzes vermelhas do Autódromo Internacional do Algarve apagam para o arranque do Grande Prémio de Portugal.

Horários do GP Portugal 2020 de Fórmula 1

23 de outubro (sexta-feira)

11h00/12h30 – Treinos livres

15h00/16h30 – Treinos livres

24 de outubro (sábado)

11h00/12h00 – Treinos livres

14h00/15h00 – Qualificação

25 de outubro (domingo)

13h10 – GP Portugal 2020

Depois de Portimão, o circo da Fórmula 1 continua entre 31 de outubro e 01 de novembro, com o Grande Prémio Emília-Romanha, em Ímola, Itália.