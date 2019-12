Horácio Gonçalves é o quinto português campeão de futebol em Moçambique

O treinador português Horácio Gonçalves sagrou-se hoje campeão da Liga moçambicana de futebol, pelo Costa do Sol, tornando-se no quinto técnico luso a conseguir o feito, o primeiro desde 2015.

Horácio Gonçalves junta-se a uma lista ‘inaugurada’ por Rui Caçador, que ao serviço do Maxaquene venceu em 1985 e em 1986 o ‘Moçambola’, tornando-se o pioneiro de uma lista depois ‘engrandecida’ por emblemas de Maputo.

Em 1988, foi a vez de José Castro, com o Desportivo Maputo, que viria a ter outros dois triunfos com sabor português, com Litos, em 2013 e 2014.

O último campeão português de Moçambique foi Vítor Pontes, que guiou o Ferroviário Maputo à conquista do campeonato.

Horácio Gonçalves juntou-se hoje à lista ao vencer a bicampeã em título, a União Desportiva de Songo, o rival na disputa do título, por 4-2, na 26.ª e penúltima jornada, dando à formação ‘canarinha’ o primeiro título desde 2007, o 10.º da sua história.