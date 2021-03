Nas Notícias Hora muda no domingo e Portugal entra no horário de verão Por

A hora legal em Portugal vai sofrer alterações no próximo domingo, dia 28 de março, com o país a entrar no horário de verão.

Quando o relógio chegar à 01h00 no território continental e na Madeira, é o momento de adiantar 60 minutos, passando a ser 02h00. Nos Açores, a mudança da hora ocorre às 00h00, passando a ser 01h00.

Com a mudança da hora, Portugal segue uma diretiva comunitária de 2000, que estipula o acerto do relógio no último domingo de março (adiantando uma hora), dando início ao horário de verão, e no último domingo de outubro (atrasando uma hora), quando entra em vigor o horário de inverno.

Essa diretiva europeia tem sido alvo de alguma contestação, com o Parlamento Europeu a aprovar, em 2019, o fim das mudanças da hora legal. No entanto, a medida acabou por não passar no Conselho Europeu.

Estava previsto que a questão da hora legal voltasse a ser apreciada este ano, mas a pandemia de covid-19 fez o tema resvalar para segundo plano.

Em Portugal, a incumbência legal de manter e distribuir a hora legal compete ao Observatório Astronómico de Lisboa.