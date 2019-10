Hong Kong: Turismo da China diz que 90% dos trabalhadores do setor perderam empregos ou rendimento

A presidente da Câmara de Turismo da China disse hoje que “90 por cento dos trabalhadores do turismo perderam empregos ou rendimentos” em Hong Kong nos mais de quatro meses de protestos marcados pela violência entre polícia e manifestantes.

Wang Ping afirmou que “90 por cento dos trabalhadores do turismo [em Hong Kong] perderam os empregos ou rendimento” e que “muitas empresas têm fechado portas” por causa da violência que se regista desde 09 de junho, quando os protestos pró-democracia começaram na ex-colónia britânica.

“Como é que eles vão sustentar as suas famílias?”, questionou a responsável num discurso feito durante o Fórum de Economia de Turismo Global (GTEF, na sigla em inglês), em Macau, defendendo que “é preciso paz para garantir o desenvolvimento económico”, em especial no setor do turismo.

Ping sustentou também que a guerra comercial entre a China e os estados Unidos tem tido um impacto no turismo mundial. Por outro lado, assinalou, “o mundo não está pronto” para os 400 milhões de chineses que constituem a classe média daquele país”, reiterando a importância do setor do turismo, que “pode resolver os problemas de emprego e erradicar a pobreza no mundo”.

A saúde e o bem-estar são o pano de fundo desta edição, que irá reunir no território vários ministros do desporto, da cultura e do turismo, líderes empresariais globais e especialistas do setor.

O GTEF conta com mais de dez mil participantes de 89 países e regiões.