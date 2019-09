Motores Honda marca presença no Caramulo Motorfestival Por

Francisco Sande e Castro volta às pistas este fim de semana, ainda que episodicamente. É que o veterano piloto vai guiar o Honda Civic Type R no Caramulo Motorfestival.

No evento, que é uma espécie de Goodwood ‘à portuguesa’, o revivalismo é a nota dominante, mas também a comemoração do automobilismo de todas as épocas, incluindo a atual.

Faz assim sentido que não só Francisco Sande e Castro acelere com o Civic Type-R, mas também que a Honda se faça representar a vários níveis, nomeadamente através do Clube Honda CRX e Clube Honda S2000, que faz deslocar à famosa rampa do concelho de Tondela 20 exemplares.

Nesta 29ª edição, Sande e Castro irá realizar subidas à rampa em co-drive com alguns convidados da marca num Honda Civic Type-R que exibe uma decoração evocativa do evento, organizado pelo Museu do Caramulo em parceria com o Automóvel Clube de Portugal.