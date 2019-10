Apresentações/Novidades Honda lança blog para partilha de histórias e conteúdos da marca Por

A Honda lançou um blog, chamado ‘Dreamers’ Blog’, para que os fãs possam partilhar histórias da marca e que esta também possa postar conteúdos. O lema ‘Power of Dreams’ da marca japonesa já pode ter ‘eco’ em Portugal, graças a esta iniciativa do importador no nosso país.

‘Cultivar’ o gosto pela Honda – que começou a construir a sua história em 1948, através do olhar futurista e empreendedor dos seu criador, Soichiro Honda – é o objetivo do ‘Dreamers’ Blog’ agora lançado pela Honda Portugal Automóveis.

O novo espaço na internet reúne assim a comunidade de amantes da marca, dá a oportunidade para conhecer a partilhar as mais variadas histórias sobre a Honda, estando dividido entre as categorias de Gama, Racing, Comunidade e História.

Na categoria Gama destacam-se artigos sobre os automóveis Honda, com temáticas como sistemas de segurança que a marca aplica nos seus modelos, novas tecnologias disponíveis, entre outras.

Com uma história enraizada na competição e desporto automóvel, a categoria Racing conta com a colaboração do piloto Tiago Monteiro no formato de crónica e apresenta a evolução no desporto e as vitórias conquistadas pela Honda e pelos seus pilotos.

O Poder dos Sonhos é o que melhor caracteriza a Honda e, por isso, na categoria Comunidade estão contadas histórias reais, de pessoas reais, que seguiram os seus sonhos e cujo percurso se cruza com o da Honda.

A categoria História conta o percurso da marca e, nesta categoria, estarão disponíveis conteúdos desde a criação da marca e histórias do seu fundador até às suas mais recentes novidades e conquistas.

O Dreamers’ Blog tem ainda como objetivo dar resposta a todas as dúvidas e questões dos seus leitores, por isso está em desenvolvimento uma nova categoria, que servirá de consultório técnico para os clientes Honda.