Apresentações/Novidades Honda apresentará nova geração do Jazz em Tóquio Por

Será ‘em casa’, no Salão Automóvel de Tóquio, que a Honda vai apresentar a nova geração do seu modelo Jazz.

No próximo dia 23 de outubro serão reveladas as linhas definitivas do bem sucedido utilitário da marca nipónica, do qual têm sido divulgadas várias imagens pré-série.

Segundo a Honda toda a estética do automóvel foi redesenhada, tendo em conta as necessidades dos ocupantes, esperando-se que seja, tanto um ‘salto’ tecnológico em relação à anterior geração, mas também em termos de equipamento, conforto e prazer de condução.

Pela primeira vez o Jazz estará disponível apenas com uma avançada motorização híbrida. Uma forma da Honda responder às exigências cada vez maiores em termos ambientais, mas adiantando que permitirá que seja uma excelente experiência de condução. Para além de uma economia em termos de consumo de combustível.

No mesmo dia em que o modelo é desvendado no Salão de Tóquio o construtor japonês faz uma apresentação em Amesterdão, confirmando a importância que o mercado europeu continua a ter para si. Na capital holandesa vai também partilhar mais detalhes sobre o seu plano de eletrificação ‘Electric Vision’ para o Velho Continente.