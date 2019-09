Apresentações/Novidades Honda apresenta o seu novo ‘mini’ elétrico Por

A Honda revelou o seu novo e. O seu primeiro ‘mini’ elétrico, destinado a trajetos citadinos onde a questão da mobilidade sustentável está na ‘ordem do dia’.

Será no Salão Automóvel de Frankfurt que esta novidade da marca japonesa, que será produzido a partir do próximo ano e cujos detalhes de design se vão começando a conhecer agora. O Honda e constitui também o primeiro final claro do construtor nipónico rumo à eletrificação completa da sua gama, que planeia estar concluída na Europa até 2025.

Já se percebeu elas imagens que se trata de um pequeno citadino de linhas muito simples, muito embora beneficie de tecnologias atuais. Disso são exemplo os seus espelhos laterais com câmara, que substituem os retrovisores convencionais com captação de imagens ao vivo para dois ecrãs de seis polegadas no interior do veículo.

No interior deste Honda e vamos também encontrar um painel digital, destacando-se dois ecrãs ’touchscreen’ de 12,3 polegadas, que atuam como fonte primária de informação e entretenimento, ao apresentar uma variedade de aplicações que auxiliam o veículo e a integrar-se perfeitamente no estilo de vida urbano do seu proprietário.

Os serviços e aplicações ativados através do ecrã ’touchscreen’ podem também ser accionados através de comandos de voz, com recurso ao Honda Personal Assistant. É um intuitivo recurso de inteligência artificial (IA) que utiliza a compreensão contextual exclusiva para criar conversas naturais e permitir o acesso a uma variedade de serviços online, mediante a ordem “OK Honda”, seguida da pergunta ou instrução.

Mesmo à distância do veículo, os proprietários do Honda e podem desfrutar da tranquilidade de conseguirem permanecer remotamente conectados através da aplicação para smartphone My Honda.

O serviço móvel, lançado originalmente em 2017, foi atualizado para oferecer uma ampla gama de funcionalidades, incluindo fácil navegação para um relatório detalhado das condições do veículo, controlo remoto do clima e monitorização da segurança e localização.

Foram ainda desenvolvidas funções adicionais específicas para o Honda e, que incluem controlo da bateria e alcance do monitor, enquanto dados como estações de carregamento e os resultados da pesquisa de navegação podem ser enviados para o veículo a partir de um dispositivo móvel.

É possível abrir este citadino e com recurso à chave digital, permitindo que o elétrico citadino seja trancado e destrancado através da aplicação para smartphone.

Dotado de um motor elétrico de alta potência disponível em duas opções: de 100 kW (136 CV) ou de 113kW (154 CV) e um binário impressionante de 315Nm este novo citadino da marca japonesa possui uma das baterias mais compactas da sua categoria. Tem uma potência de 35,5 kWh oferecendo uma autonomia até 220 Km com uma única carga, perfeita para a condução urbana diária.

O carregamento rápido permite também recarregar até 80% da capacidade da bateria em 30 minutos. Na estrada, o Honda e oferece uma experiência única e divertida, que transforma a condução numa experiência desportiva e conectada. Este modelo oferece uma aceleração extraordinária, atingindo os 100 Km/h em aproximadamente oito segundos.