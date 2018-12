Europa Homens com armas de airsoft causam pânico em aeroporto francês Por

Dois homens alegadamente armados causaram o pânico no Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, em França. A polícia deteve os suspeitos e apurou que no coldre tinham pistolas de airsoft, um desporto semelhante ao paintball e que envolve armas que disparam bolas de plástico.

De acordo com a AFP, o momento de pânico motivou a evacuação completa do terminal dois, por volta das 8h30 (7h30 em Portugal).

O terminal esteve fechado durante quase uma hora, até a polícia constatar que as armas não eram ‘reais’.

As autoridades tinham sido alertadas por um passageiro que vira “dois adultos que não falavam francês com armas numa bolsa”, de acordo com uma fonte policial citada pela AFP.